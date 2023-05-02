Кокотенкова Марфа Никитина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кокотенкова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Никитина
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86459. КОКОТЕНКОВА, МАРФА НИКИтина (она же Горѣлова). Лиш. ос. пр. изъ к. Кіевск. у., в. и с. Никольской-Борщаговки, 44 л., рд. г. же у., Дымерси, в., въ с. Лубянкѣ; — М. С. 14 уч. Кіевск. окр., 172 У. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 908. | 905 32423 1655 У. | 900 45296 173 М. | 903 97325 169 М. | 98 43694 170 М. | 903 13665 170 М. | 97 29748 170¹ М. | 900 58264 174 М.
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