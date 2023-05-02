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Давыдов Абрам Родионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Абрам
Отчество
Родионович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3678. ДАВЫДОВ АБРАМ РОДИОНОВИЧ, 17 л., г. Кургана. Н. С. Деж. Кам. Курганск. у. Ст. 88, лиш. св. 1 г. Исп. 2 ноября 923.

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