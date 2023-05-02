Хватаев Александр Лукьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хватаев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Лукьянович
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7818. ХВАТАЕВ, АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВИЧ, 37 л., Гр. Вельск, у., Шангальск. в., д. Шеломнинской,; Н. С. 1 уч. Тогемск. у., Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 17 мая 919
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