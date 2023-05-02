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Хабидулин Абдулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хабидулин
Имя
Абдулла
Дата исполнения приговора
30 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
10805. ХАБИДУЛИН АБДУЛЛА, 28 л., Томск. окр., Мариинск. р. Н. С. 18 уч. Томск. окр. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 30/ѴІІ—26.

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