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Буковский Иван Станиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буковский
Имя
Иван
Отчество
Станиславов
Дата исполнения приговора
28 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45464. БУКОВСКІЙ, ИВАНЪ СТАНИСЛАвовъ. К. Виленск. у., Ширвинтск. в., д. Ромашканцевъ, 24 л.; — У. Чл. О. С., по 1 уч. Виленск. у. (во 2 р.), 169, 170 и 170¹ М., тюр. 1½ г., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 28 Февр. 905.

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