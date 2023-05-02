Буковский Иван Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буковский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45464. БУКОВСКІЙ, ИВАНЪ СТАНИСЛАвовъ. К. Виленск. у., Ширвинтск. в., д. Ромашканцевъ, 24 л.; — У. Чл. О. С., по 1 уч. Виленск. у. (во 2 р.), 169, 170 и 170¹ М., тюр. 1½ г., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 28 Февр. 905.
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