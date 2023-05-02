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Боровентьев Максим Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боровентьев
Имя
Максим
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
28 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
788. Боровентьев Максим Илларионович, 19 л., Кузнецк. у., Камишкерск. в., с. Мордовские-Камешки. Н. С. 9 уч. Сызранск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2м. П. в. з. с. 28/ѴІІ—26.

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