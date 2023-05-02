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Чистякова Ольга Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистякова
Имя
Ольга
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
08 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8060. ЧИСТЯКОВА, ОЛЬГА ИВАНОВНА, 32 л. Гр. Рыбинск. у., Панфиловск. в., д. Давыдовского; - Н. С. 9 р-на Рыбинск. у. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 8 авг. 919.

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