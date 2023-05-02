Лощинин Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лощинин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8261. ЛОЩИНИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 40 л., Пензенск. г. Н. С. 3 уч. г. Томска. Ст. ст. 140, 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 19 мая 923.
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