Бишоф Август Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бишоф
- Имя
- Август
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45250. БИШОФЪ, АВГУСТЪ ЯКОВЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вольмар. у., Кокенск. в., 27 л., рд. т. же у., въ Дукерск. в.; — Рижск. О. С., 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Венд.-Валкск. окр. отъ 9 Іюня 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.