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Еськов Алексей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еськов
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
22 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4509. ЕСЬКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 19 л., Пятигорск. у., с. Красная Слободка. Терск. Губсуд Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 марта 923.

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