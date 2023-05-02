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Лазарев Дмитрий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазарев
Имя
Дмитрий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
25 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6107. ЛАЗАРЕВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 22 л., б. Донск. обл., Новочеркасск. окр., станицы Мечет. В. Т. 2 кав корп. Ст. ст. 187, 205 п. «б», 2 ч. 207, лиш. св 2 г. П. в. з. с. 25/ІІ—24.

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