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Таги-Оглы Мир-Наги-Сеид

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Таги-Оглы
Имя
Мир-Наги-Сеид
Дата исполнения приговора
13 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
35905. ТАГИ-ОГЛЫ, МИРЪ-НАГИ-СЕИДЪ. Персия.-подд., 25 л., рд. въ Персіи; — М. С. Ленкорайск. Мир. отд., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Марта 905.

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