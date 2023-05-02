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Цымбалист Савва Платонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цымбалист
Имя
Савва
Отчество
Платонович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
Источник
Скан
Оригинальная запись
13117. ЦЫМБАЛИСТ САВВА ПЛАТОНОВИЧ, 21 г., Екатеринославск. г., Александрийск. окр. В. Т. 14 стр. корп. Ст. ст. 109, 169, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 29/ѴІ—24.

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