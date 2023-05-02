Зенченко Петр Львович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зенченко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Львович
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1914
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3543. ЗЕНЧЕНКО ПЕТР ЛЬВОВИЧ, 33 л., г. Новозыбкова. Н. С. 1 уч. Новозыбковск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 12/ѴІІІ—14.
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