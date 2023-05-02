Зуев Павел Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зуев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5048. ЗУЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 32 л., Оренбургск. г., ст. В.-Уральской. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106, 109, 112, 142, 169, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 апреля 923.
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