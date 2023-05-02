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Ковалев Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
25 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6080. КОВАЛЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 26 л., Тихвинск. у., Звонецк. в., д. Уборково, Череповецк. Губсуд, Ст. ст. 147 ч. 2, 220, лиш. св. 1½ г., Исп. 25 дек. 923.

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