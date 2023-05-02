Чекмарев Дмитрий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чекмарев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141096. ЧЕКМАРЕВЪ, ДМИТРІЙ СТЕПАНОВЪ. К. Юхновск. у., в. и д. Слободы, 19 л., рд. въ г. Могилевѣ, Подольск. г.; — Осташковск. Г. С. 9 Окт. 909, 169, 2, 3, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 9 Окт. 909. | 908 79196 170¹ М.
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