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Нуждина Марфа Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нуждина
Имя
Марфа
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
28 июль ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
17730. НУЖДИНА, МАРФА ВАСИЛЬЕВНА, 49 л. Гр. Михайловск. у., Всехсвятск. в., с. Зыкова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Хран. самог., лиш. св. 1 г. Исп. 28 июля 990.

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