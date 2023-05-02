Нуждина Марфа Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нуждина
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 28 июль ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17730. НУЖДИНА, МАРФА ВАСИЛЬЕВНА, 49 л. Гр. Михайловск. у., Всехсвятск. в., с. Зыкова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Хран. самог., лиш. св. 1 г. Исп. 28 июля 990.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.