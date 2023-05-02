Марков Андрей Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8765. МАРКОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 38 л., Керенск. у., Архангельск. в., с. Кашаевки. Н. С. 2 р. Керенск. у. Ст. 142, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор пр. 5 л. Исп. 13 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.