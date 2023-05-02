Марков Андрей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Андрей Ильич

Марков Андрей Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Андрей
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
13 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8765. МАРКОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 38 л., Керенск. у., Архангельск. в., с. Кашаевки. Н. С. 2 р. Керенск. у. Ст. 142, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор пр. 5 л. Исп. 13 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.