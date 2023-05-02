Пронин Федор Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пронин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86511. ПРОНИНЪ, ФЕДОРЪ МИТРОФАновъ, 40 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сапожков. у., Путятинск. в., д. Малой-Дмитріевки, рд. т. же у., въ в. и с. Папольномъ; — Рязанск. О. С., 16 Мая 911, 152 и 2 ч. 1654¹ у., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 41343, кот. въ свою очер. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 149340, кот. въ свою очередь пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 137940, арест. отд. 4½ г. Исп. 11 Іюня 911. | 905 76596 170¹ М. | 98 3174 169 М. | 904 26316 169 М. | 97 78267 169 М. | 904 61796 169 М.
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