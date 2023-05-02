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Корсаков Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корсаков
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6658. КОРСАКОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 22 л., Пермск. у., Троицк, в., д. Кобелево, Пермск. Губсуд, Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 г., Исп. 22 дек. 923.

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