Ткач Григорий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткач
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45855. ТКАЧЪ, ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВЪ (онъ же Рохъ). Ряд. изъ к. Влад.-Волын. у., Вербск. в., с. Когильна, 20 л.; — Луцк. О. С., 134, 135, 140, 149 и 271 У., прилож. І къ 8 и прилож. ІІ къ 59 Воин. У., один. воен. тюр. 1 м. и 2 п., съ замѣн. строг. арест. на 2 м. Исп. 6 Апр. 907.
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