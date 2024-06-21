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Турыкин Павел Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Турыкин
Имя
Павел
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
Источник
Скан
Оригинальная запись
140225. ТУРЫКИНЪ, ПАВЕЛЪ ФИЛИППОВЪ. К. Сычевск. у., Писковск. в., д. Плотка, 45 л.; — Москов. С. П. 27-28 Февр. 909, 4 п. 134, 264 и 2 ч. 266 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Окт. 909.

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