Турыкин Павел Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турыкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140225. ТУРЫКИНЪ, ПАВЕЛЪ ФИЛИППОВЪ. К. Сычевск. у., Писковск. в., д. Плотка, 45 л.; — Москов. С. П. 27-28 Февр. 909, 4 п. 134, 264 и 2 ч. 266 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Окт. 909.
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