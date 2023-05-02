Бучко Берек Айзыков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бучко
- Имя
- Берек
- Отчество
- Айзыков
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45524. БУЧКО, БЕРЕКЪ АЙЗЫКОВЪ (онъ же Бучекъ). Мщ. г. Цѣханова, 16 л.; — Варшав. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 152 и 2 ч. 1484 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Нояб. 904 г. и 4 Февр. 905 г., тюр. 1 г. Исп. 30 Марта 905. | 904 64983 169 М. | 902 50409 169 М. | 903 68509 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.