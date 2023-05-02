Бучко Берек Айзыков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучко Берек Айзыков

Бучко Берек Айзыков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бучко
Имя
Берек
Отчество
Айзыков
Дата исполнения приговора
30 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
45524. БУЧКО, БЕРЕКЪ АЙЗЫКОВЪ (онъ же Бучекъ). Мщ. г. Цѣханова, 16 л.; — Варшав. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 152 и 2 ч. 1484 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Нояб. 904 г. и 4 Февр. 905 г., тюр. 1 г. Исп. 30 Марта 905. | 904 64983 169 М. | 902 50409 169 М. | 903 68509 1655 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close