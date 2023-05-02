Могутов Степан Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Могутов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26813. МОГУТОВ, СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 35 л. Гр. Вельск. у., Кулойско-Покровск. в., д. Ряполовской; — Н. С. 4 р. Тотемск. у. Спекуляц., лиш. св. 10 м., с зач. 2 м. и 15 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ½ условно. Исп. 8 марта 920.
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