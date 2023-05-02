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Каишко Филипп Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каишко
Имя
Филипп
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5850. КАИШКО ФИЛИПП НИКИТИЧ, 32 л., г. Екатеринослава, Кубано-Черноморск. Облсуд, Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 9 м. 5 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 24 сент. 923.

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