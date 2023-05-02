Кокорин Леонтий Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кокорин
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147393. КОКОРИНЪ, ЛЕОНТІЙ ЛЕОНТЬевъ. Мщ. изъ сс. пос. г. Тары, 36 л., рд. въ г. СПБ.; — Омск. С. П. 23 Мая 909, 1 и 3 ч. 354 У., тюр. 2 м. Исп. 20 Окт. 909. | 8 Нояб. 94 г. Норск. С. Кронштадт. Порта въ СПБ. за служсб. подлогъ и Кражу съ лиш. воен. зв. и . сосланъ въ Тобольск. г.
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