Макеев Василий Фирсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Фирсов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84564. МАКѢЕВЪ, ВАСИЛІЙ ФИРСОВЪ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. х. Слободского, ст. Семикаракорской, 1 Донск. окр.; — Новочеркасск. О. С., 27 Апр. 911, 152, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 31 Мая 911. | 909 133693 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. 10469 и 908 г. №№61919 и 128616. | 905 15247 1647 У. | 902 82351 170 М. | 903 50063 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.