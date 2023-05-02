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Птицын Илья Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Птицын
Имя
Илья
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8027. ПТИЦЫН ИЛЬЯ ОСИПОВИЧ, 42 л., Моршанск. у., Раевск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 1 г. Исп. 18 окт. 923.

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