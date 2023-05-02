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Чулков Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чулков
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
25 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8078. ЧУЛКОВ, ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, Гр. Мещонск. в., Карятинск. в., с. Мармыжи; - Н. С. 5 уч. Мещовск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амнист. нак. сокращ. на 1½ г. Исп. 25 марта 919.

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