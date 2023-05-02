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Саломатов Павел Демидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саломатов
Имя
Павел
Отчество
Демидович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
18775. САЛОМАТОВ, ПАВЕЛ ДЕМИДОВИЧ, 23 л. Гр. Глазовск. у., Юкамопск. в.; — С. 1 уч. при 18 стр. зап. п-ку. Должн. прест., лиш. св. 1 г., с зач. 10 д. пр. з. Осужд. 29 июня 920.

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