Захаров Павел Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Павел
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15183. ЗАХАРОВ, ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 26 л. Гр. Старорусск. у., Неречинск. в., д. Середки; — д. С. 4 уч. Старорусск. у. Кража, лиш. св. 8 м., с зач. 3 м. пр. з. Исп. 17 апр. 920.
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