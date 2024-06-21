Чинков Иван Фролов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чинков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Фролов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141259. ЧИНКОВЪ, ИВАНЪ ФРОЛОВЪ. К. Бѣлевск. у., Стрѣлецк. в., д. Сенюхиной, 26 л.; — Г. С. г. Бѣлева 11 Марта 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 13 Окт. 909.
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