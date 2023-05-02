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Гулько Конон Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гулько
Имя
Конон
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3568. ГУЛЬКО КОНОН СЕМЕНОВИЧ, 22 л., Подольск. г., Балтск. у., Савранск. в., с. Каменовата. В. Т. 14 стр. арм. корп. Ст. 205, лиш. св. 1½ г. Исп. 11 сент. 923.

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