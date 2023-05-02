Шарова Надежда Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарова
- Имя
- Надежда
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11922. ШАРОВА, НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 33 л. Гр. Варнавинск. у., Овсяновск. в., д. Александров ки; — Н. С. 5 уч. Бирск. у. Кумышковар., лиш. св. 10 м. с конфиск. имущ. Исп. 30 окт. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.