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Тыртов Власть Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тыртов
Имя
Власть
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 474
Источник
Скан
Оригинальная запись
154773. ТЫРТОВЪ, ВЛАСТЬ ПАВЛОВЪ. К. Бугуруслан. у., Троицк. в., с. Поповки. 22 л.; — 1 Самарск. О. С. 28 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 14 9, 152, 1647. 2 п. 1649 и 1657 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 11 . Нояб. 909.

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