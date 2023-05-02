Фальковский Осип
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фальковский
- Имя
- Осип
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 643
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18060. ФАЛЬКОВСКІЙ, ОСИПЪ (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бѣльска, 37 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Ломжин. О. С., 134, 135, 1 п. 1647 и 1653 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 23 Іюня 908. | 904 9653 1632 У. | 95 35962 169 М. | 900 110672 1655 У. | 94 82092 271 У. | 97 98070 1647 У. | 94 75440 170 М. | 95 82095 170 М. | 94 15374 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.