Царев-Ежов Федор Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царев-Ежов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30115. ЦАРЕВ-ЕЖОВ, ФЕДОР АНТОНОВИЧ. Гр. Пошехонье-Володорск. у., Софроновск. в.; — Н. С. Смольнинск. р. 3 отд. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 5 л. Исп. 20 июня 920.
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