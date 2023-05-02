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Мещуков Петр Исаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мещуков
Имя
Петр
Отчество
Исаевич
Дата исполнения приговора
07 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
26608. МЕЩУКОВ, ПЕТР ИСАЕВИЧ, 10 л. Гр. Новозыбковск. у., Лакомобудск. в., д. Дубровки; — Н. С. 4 уч. Новозыбковск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 7 мая 920.

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