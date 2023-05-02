Дмитрюк Мария Герасимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитрюк
- Имя
- Мария
- Отчество
- Герасимовна
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2700. ДМИТРЮК МАРИЯ ГЕРАСИМОВНА, 41 г., Волынск. г., Владимир-Волынск. у., Хоровск. в., с. Вуйкова. Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Ст. ст. 16, 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 31/ѴІІІ - 23.
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