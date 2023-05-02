Жулев Павел Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жулев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4695. ЖУЛЕВ ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ, 42 л., г. Путивля. Н. С. 1 уч. Путивльск. у. Ст. 180 п. п. «б», «г», лиш. св. 1½ г. Исп. 31 авг. 923.
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