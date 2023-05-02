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Умрясов Харрас Мухаметгалин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Умрясов
Имя
Харрас
Отчество
Мухаметгалин
Дата исполнения приговора
20 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140324. УМРЯСОВЪ, ХАРРАСЪ МУХАМЕТГАЛИНЪ. Башк. Орск. у., Бурзяно-Таналыкск. в., д. Ишмухаметовой, 34 л.; — Оренбург. О. С., 149, 152 и 931¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Авг. 909.

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