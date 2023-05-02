Умрясов Харрас Мухаметгалин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Умрясов
- Имя
- Харрас
- Отчество
- Мухаметгалин
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140324. УМРЯСОВЪ, ХАРРАСЪ МУХАМЕТГАЛИНЪ. Башк. Орск. у., Бурзяно-Таналыкск. в., д. Ишмухаметовой, 34 л.; — Оренбург. О. С., 149, 152 и 931¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Авг. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.