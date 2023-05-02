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Амосов Тимофей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Амосов
Имя
Тимофей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
12758. АМОСОВ, ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Лужск. у., Яблонецк. в., п. Бараново; — Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ограблен., лиш. св. 1 г. и 6 м., с зач. 2 м. и 14 д. пр. з. Исп. 23 дек. 920.

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