Амосов Тимофей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Амосов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12758. АМОСОВ, ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Лужск. у., Яблонецк. в., п. Бараново; — Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ограблен., лиш. св. 1 г. и 6 м., с зач. 2 м. и 14 д. пр. з. Исп. 23 дек. 920.
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