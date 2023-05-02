Щукин Василий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щукин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47065. ЩУКИНЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сенгилеев. у., Горюшкинск. в., с. Суринскаго, 62 л., рд. въ г. Сызрани; — Г. С., 2 уч. г. Сызрани, 169 и М., тюр. 5 м. Исп. 13 Марта 907. | 904 19685 1655 У. | 98 83121 170¹ М. | 900 55957 169 М.
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