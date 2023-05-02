Щукин Василий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукин Василий Петров

Щукин Василий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щукин
Имя
Василий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
13 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 344
Источник
Скан
Оригинальная запись
47065. ЩУКИНЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сенгилеев. у., Горюшкинск. в., с. Суринскаго, 62 л., рд. въ г. Сызрани; — Г. С., 2 уч. г. Сызрани, 169 и М., тюр. 5 м. Исп. 13 Марта 907. | 904 19685 1655 У. | 98 83121 170¹ М. | 900 55957 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close