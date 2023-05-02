Дудин Александр Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4161. ДУДИН АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ, 20 л., Котельничск. у., Доровск. в., д. Метлы. Н. С. 8 уч. Котельническ. у. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «в» и 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 18 янв. 923.
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