Маракулин Семен Львович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маракулин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Львович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8733. МАРАКУЛИН СЕМЕН ЛЬВОВИЧ, 40 л., Слободск. у., Раколовск. в., д. Кезлинской. Н. С. 5 уч. Мариинск. у. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. Исп. 1 ноября 923.
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