Савельев Петр Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савельев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8577. САВЕЛЬЕВ ПЕТР САВЕЛЬЕВИЧ, 40 л., Чебоксарск. у., Акрамовск. в., д. Шор-Касов. Чувашск. Облсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2 г. 6 м. Исп. 10 дек. 923.
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