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Трусов Петр Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трусов
Имя
Петр
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
23 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
29648. ТРУСОВ, ПЕТР ПРОКОФЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Тамбовск. у., Бондарск. в. и д.; — Р. Т. г. Тамбова. Мошеннич., лиш. св. 3 г., нак. зам. отпр. на фр. Исп. 23 июня 920.

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