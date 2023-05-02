Трусов Петр Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трусов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29648. ТРУСОВ, ПЕТР ПРОКОФЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Тамбовск. у., Бондарск. в. и д.; — Р. Т. г. Тамбова. Мошеннич., лиш. св. 3 г., нак. зам. отпр. на фр. Исп. 23 июня 920.
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