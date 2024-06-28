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Гребенник Федор Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гребенник
Имя
Федор
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
46245. ГРЕБЕННИКЪ, ФЕДОРЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Богодухов. у., Пархомовск. в., с. Каплуновки, 41 г., рд. т. же у. и в., въ х. Гарькавцѣ; — Богодухов. У. С. (въ 4 р.), 169 и 4 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 19 Мая 905. | 903 95210 170 М. | 97 58455 170 М. | 902 62614 169 М.

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