Артюх Калинник Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артюх
- Имя
- Калинник
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44963. АРТЮХЪ, КАЛИННИКЪ МИХАЙловъ. К. Чернигов. у., Яновск. в., д. Скоренцевъ, 22 л.; — Чернигов. О. С., 1 ч. 1485 У., 52 и 59 Воин. У., военн. тюр. 1 м. и 2 н., съ замѣн. строг. ар. на 2 н. Исп. 30 Мая 905.
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