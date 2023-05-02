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Артюх Калинник Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артюх
Имя
Калинник
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
44963. АРТЮХЪ, КАЛИННИКЪ МИХАЙловъ. К. Чернигов. у., Яновск. в., д. Скоренцевъ, 22 л.; — Чернигов. О. С., 1 ч. 1485 У., 52 и 59 Воин. У., военн. тюр. 1 м. и 2 н., съ замѣн. строг. ар. на 2 н. Исп. 30 Мая 905.

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